Орбан заявил, что спросит Макрона, зачем ЕС хочет поддерживать Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спросит у президента Франции Эммануэля Макрона, зачем Европейский союз (ЕС) хочет поддерживать Украину, если даже США прекращают поставку Украине разведывательных данных. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте политика в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я хотел бы узнать, если за три года воюющие стороны не смогли победить Россию и помочь Украине победить, когда американцы тоже были в военном лагере, то теперь, когда американцев там уже нет, и поэтому провоенный лагерь намного слабее, почему они теперь думают, что смогут выиграть ту же войну?» — задался вопросом политик.

Орбан подчеркнул, что не считает позицию ряда западных стран по поддержке Украины разумной. Он добавил, что даже Соединенные Штаты «встали на сторону мира».

Ранее стало известно, что США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Однако директор ЦРУ Джон Рэтклифф предположил, что США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на нынешнюю паузу.