Отправившийся в монастырь на передовой бизнесмен рассказал о произошедшем с ним чуде

Бизнесмен Мухин рассказал об удивительной службе в Свято-Успенском монастыре

Российский бизнесмен и алтарник в храме Олег Мухин рассказал о чуде, которое с ним произошло во время поездки в село Никольское, где расположен Свято-Успенский монастырь. Подробностями он поделился с «Царьградом».

По словам Мухина, он вместе со знакомым священником приехал в расположенный на передовой населенный пункт для освящения, исповеди и причащения российских военнослужащих, оборонявших это место. В дороге мужчины пережили атаку дронов и поломку машины. Им пришлось задержаться на ночь в монастыре. Утром там началась «удивительная служба», которую те сочли чудом.

«Нас разбудило удивительное пение. Богослужение в этом монастыре начинается в пять утра и длится до полудня. Там на службе ничего не сокращают: читают и поют все, что положено по чину. И это настолько красиво! Мы стояли как завороженные», — рассказал Мухин, уточнив, что за стенами храма обстановка была неспокойная, постоянно слышны были взрывы и выстрелы.

Ранее сообщалось о российском бойце, который чудом остался жив во время атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в упор в зоне спецоперации (СВО).