Политолог высказался о скандале в Белом доме

Политолог Синельников-Оришак о скандале в Белом доме: Коса на камень нашла

Устроенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме скандал оказался не таким грандиозным, как писали мировые издания, заявил в интервью «Ридусу» политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Так он прокомментировал данные о возвращении Киева и Вашингтона к сделке по добыче полезных ископаемых.

По его словам, коса на камень нашла неожиданно, так что никто срывать подписание сделки не собирался. Инцидент в Белом доме превратили в раздутую историю не только представители СМИ, но и сам американский лидер Дональд Трамп, потребовавший извинений от президента Украины.

Политолог отметил, что сейчас все на той стадии, когда «осталось только поставить подписи». «Если бы там действительно были бы какие-то серьезные разногласия, то никто не стал бы доводить до ста процентов. (…) Трамп взбесился, когда Зеленский его передразнил, заявив, мол, вы-то за прекрасным океаном живете, а мы нет», — рассказал Синельников-Оришак.

Ранее президент Украины заявил о готовности сесть за стол переговоров. Американский лидер Дональд Трамп также сообщил, что украинский политик согласился заключить соглашение по редкоземельным металлам в любое удобное для США время. Киев, как было сказано, очень ценит помощь Вашингтона.