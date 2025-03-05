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18:33, 5 марта 2025Из жизни

Полицейский украл 18 миллионов рублей из квартиры покойника и сдался коллегам

Japan Today: В Японии сотрудник полиции украл 30 миллионов йен из дома покойника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В Японии сотрудника полиции из Токио арестовали за кражу 30 миллионов йен (18 миллионов рублей) из дома покойника. Об этом сообщает Japan Today.

За решеткой оказался сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Генки Кобаяши. Согласно данным следствия, впервые он вместе с коллегами побывал в квартире, где ранее проживал пожилой мужчина, 31 января.

Вечером того же дня Кобаяши вернулся туда уже один, взяв ключ в полицейском участке. На месте он украл 3 миллиона йен (1,8 миллиона рублей), а также дубликат ключа от квартиры. 4 февраля он снова побывал там и похитил еще 27 миллионов йен (16,2 миллиона рублей).

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Три недели спустя, 23 февраля, Кобаяши лично доложил начальству о совершенном им преступлении.

Ранее в Великобритании дилер попал в тюрьму из-за неудачной попытки продать наркотики полицейскому. Преступник ошибся номером телефона и отправил сообщение сотруднику полиции.

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