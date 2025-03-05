Полицейский украл 18 миллионов рублей из квартиры покойника и сдался коллегам

В Японии сотрудника полиции из Токио арестовали за кражу 30 миллионов йен (18 миллионов рублей) из дома покойника. Об этом сообщает Japan Today.
За решеткой оказался сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Генки Кобаяши. Согласно данным следствия, впервые он вместе с коллегами побывал в квартире, где ранее проживал пожилой мужчина, 31 января.
Вечером того же дня Кобаяши вернулся туда уже один, взяв ключ в полицейском участке. На месте он украл 3 миллиона йен (1,8 миллиона рублей), а также дубликат ключа от квартиры. 4 февраля он снова побывал там и похитил еще 27 миллионов йен (16,2 миллиона рублей).
Три недели спустя, 23 февраля, Кобаяши лично доложил начальству о совершенном им преступлении.
Ранее в Великобритании дилер попал в тюрьму из-за неудачной попытки продать наркотики полицейскому. Преступник ошибся номером телефона и отправил сообщение сотруднику полиции.