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09:10, 5 марта 2025Россия

Появились кадры ударов по танкам и бронемашинам ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры ударов беспилотников по технике ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры ударов по бронемашинам и танкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах показано уничтожение украинских танков, бронемашин типа «Хамви» и «Козак», а также автомобилей. Кроме того, впоследствии показано число подбитой украинской техники в российском приграничье.

«Эти кадры достойны отдельного внимания — на них отлично видно количество вражеской техники, которая была уничтожена Бесстрашными на въезде в Суджанский район», — говорится в публикации.

Ранее военблогер Юрий Подоляка описал ситуацию в Курской области фразой «атмосфера катастрофы для ВСУ становится отчетливей». Группировка ВСУ в районе Суджи оказалась разрезана на две части после взрыва трех мостов, российские военные продвигаются вперед.

ЖЗЛ
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