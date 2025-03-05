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07:30, 5 марта 2025Путешествия

Россиянка побывала в Египте и развенчала миф о похищении женщин в этой стране

Алина Черненко

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Египте и развенчала несколько популярных мифов об этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации отметила, что даже если женщина поедет в Египет одна, то похищать ее вряд ли станут, так как это будет уголовным преступлением.

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«Флиртовать будут, да. Египтяне считают себя мачо. Но вот похищать красавиц им незачем. К тому же иностранки и сами порой рады остаться и выскочить замуж, чтобы не уезжать из Египта», — пояснила она.

Во-вторых, Коновалова рассказала, что акулы в этой стране не так часто атакуют туристов, как, например, случаются ДТП в Турции или Таиланде. По ее словам, за последние десять лет в Египте было 17 нападений опасных хищников.

Кроме того, россиянка опровергла мнение о том, что за пределами отелей в Египте царит разруха. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе немало резортов, которые окружены пустырями, однако есть и хорошие районы, добавила она.

«Можете даже набрать в поиске и посмотреть, как выглядят районы Сахл-Хашиш и Эль-Гуна. Тут есть и дома с бассейнами, и современные квартиры. В той же Хургаде полно разных ресторанов, кафе и супермаркетов. Кстати, в магазинах продают не только местные, но и импортные продукты», — поделилась путешественница.

Коновалова также предупредила туристов, что если они будут соблюдать элементарные правила — например, не гулять ночью в неблагополучных районах, то беспокоиться им не о чем.

Ранее другая россиянка побывала в Египте и описала местный отель фразой «нуж­но бы­ло бо­роть­ся за еду». По ее словам, арабские гости хватали блюда, как будто впервые их видели.

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