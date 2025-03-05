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19:00, 5 марта 2025Россия

Российский подросток избил медсестру детской больницы и попытался выбить окно головой

В Тюмени 17-летний подросток избил медсестру детской больницы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Тюмени 17-летний подросток избил медсестру в неврологическом отделении детской больницы. Об этом сообщил Ural Mash в Telegram.

Как пишет издание, инцидент произошел на глазах у детей. По его данным, после нападения на медсестру, подросток попытался выбить головой окно. Состояние нарушителя и сотрудницы медучреждения не уточняется.

В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Как выяснили сотрудники происшествия, среди пациентов медучреждения пострадавших нет.

Ранее 40-летний мужчина устроил погром в больнице города Назарово Красноярского края. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в дерматовенерологическое отделение, сломав по пути несколько дверей.

ЖЗЛ
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