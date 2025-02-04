40-летний россиянин пришел в больницу и устроил разгром

В городе Назарово Красноярского края 40-летний мужчина пришел в больницу и устроил разгром. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.
Очевидцы пояснили, что россиянин пытался пройти в дерматовенерологическое отделение. В пути он сломал несколько дверей.
Дебошира удалось задержать. Причину своей агрессии он сотрудникам полиции пока не назвал.
До этого житель Санкт-Петербурга избил лопатой для снега лечащего врача в больнице. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой кисти.
Еще раньше в Амурской области мужчина приревновал жену к осмотревшему ее гинекологу и избил его.