40-летний россиянин пришел в больницу и устроил разгром

В Красноярском крае мужчина пришел в больницу и устроил разгром

В городе Назарово Красноярского края 40-летний мужчина пришел в больницу и устроил разгром. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Очевидцы пояснили, что россиянин пытался пройти в дерматовенерологическое отделение. В пути он сломал несколько дверей.

Дебошира удалось задержать. Причину своей агрессии он сотрудникам полиции пока не назвал.

До этого житель Санкт-Петербурга избил лопатой для снега лечащего врача в больнице. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой кисти.

Еще раньше в Амурской области мужчина приревновал жену к осмотревшему ее гинекологу и избил его.