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19:29, 5 марта 2025Спорт

Рудковская раскритиковала выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

Рудковская недовольна выступлением Александра Плющенко на «Вологодских узорах»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, раскритиковала выступление сына Александра на всероссийском турнире «Вологодские узоры». Ее слова приводит «Матч ТВ».

Рудковская заявила, что недовольна выступлением сына в произвольной программе, так как он совершил множество ошибок. «Пусть соревнуется и делает качественно свою работу, которую он может делать как надо», — подчеркнула она.

12-летний Плющенко, выступающий в одиночном катании среди мальчиков, занял четвертое место. После короткой программы он располагался на втором месте.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

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