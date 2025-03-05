66-летняя актриса Шэрон Стоун заявила, что чувствует себя комфортно в своем теле

Американская актриса Шэрон Стоун высказалась о старении фразой «многие сдаются, становясь старше». Соответствующее интервью публикует The Times.

В разговоре с журналистами 66-летняя звезда «Основного инстинкта» заявила, что чувствует себя комфортно в своем теле. Однако многие люди, по ее наблюдениям, не могут смириться со старением и забывают заботиться о себе. «Они забывают о себе, потому что думают, что тело рано или поздно все равно разрушится. Даже если так, то вы все равно должны любить свое тело», — отметила она.

Также в беседе с редакторами Стоун призналась, что у нее под мышками появились складки, которые она полюбила. «У меня были красивые руки, а теперь они сильные и ими я могу рисовать, повторяя движения крыльев ангела. Ну и что, что на них есть складки? Может быть, именно это делает их сейчас прекрасными», — подчеркнула знаменитость.

В декабре прошлого года сообщалось, что Шэрон Стоун показала естественную внешность на фото.

