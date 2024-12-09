66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

Американская актриса Шэрон Стоун показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя звезда «Основного инстинкта» поделилась снимком, на котором запечатлена за созданием картины. На ней черные брюки и коричневый меховой жилет с черными крыльями, надетый поверх белой футболки. Во время рисования знаменитость повернула голову к фотографу и продемонстрировала на камеру лицо без макияжа.

Поклонники оценили натуральную красоту актрисы в комментариях под постом. «Красотка Шэрон», «Потрясающая женщина», «Шикарно выглядишь», «Женщина моей мечты», «Такая невероятная», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Стоун обнажила грудь в съемке для модного журнала Harper's Bazaar.