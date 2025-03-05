Стало известно местонахождение более тысячи тонн металла из дела генерала Попова

«Царьград»: Металл из дела Попова до сих пор находится на складах в Белореченске

Более тонны металлоконструкций, хищении которых вменяют обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, находятся на складах в Белореченске. Такие датели раскрывает «Царьград» со ссылкой на источники.

Отмечается, что никто не решается к ним прикоснуться из «страха перед последствиями дела Попова». Кроме того, стало известно, что причиной перевода генерала в СИЗО стало нарушение условий домашнего ареста — генерал якобы без разрешения выезжал в Москву.

Следствие считает Попова причастным к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката на сумму свыше 105 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

1 марта сообщалось, что экс-командующего 58-й армией уволили из Вооруженных сил России и исключили из списка воинской части. Попов рассказал, что узнал об этом «совершенно случайно». «Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — пояснил он. Как утверждает генерал-майор, официально об увольнении из ВС России его не уведомляли.

Ранее на слушаниях в Тамбовском гарнизонном военном суде бизнесмен Сергей Моисеев, проходящий по уголовному делу Попова, изменил свою позицию и частично отказался от признательных показаний, данных во время следствия. Моисеев подтвердил, что продал металлоконструкции за 33 миллиона рублей и на вырученные средства приобрел другие материалы, необходимые для обороны Запорожской области.