В Дагестане силовики начали проверять автомобили жителей после введения режима КТО

В Дагестане силовики проверяют автомобили жителей после введения режима КТО

В Дагестане силовики с оружием начали проверять автомобили местных жителей в районе проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Подъезды к месту, где проводится контртеррористическая операция, перекрыты. Ранее сообщалось, что группа из четырех человек хотела напасть на объект правоохранительных органов в Махачкале.

Ранее в администрации города предупредили, что в период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.