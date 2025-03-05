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02:47, 5 марта 2025Силовые структуры

В Дагестане силовики начали проверять автомобили жителей после введения режима КТО

В Дагестане силовики проверяют автомобили жителей после введения режима КТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Дагестане силовики с оружием начали проверять автомобили местных жителей в районе проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Подъезды к месту, где проводится контртеррористическая операция, перекрыты. Ранее сообщалось, что группа из четырех человек хотела напасть на объект правоохранительных органов в Махачкале.

Ранее в администрации города предупредили, что в период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

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