В Елисейском дворце высказались о совместном визите Макрона и Зеленского в США

BFMTV: Елисейский дворец опроверг совместный визит Макрона и Зеленского в США

Совместный визит президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского на данный момент не рассматривается. Об этом сообщают представители Елисейского дворца, передает BFMTV.

«Вопреки заявлению представителя кабмина Франции Софи Прима, новая поездка президента Макрона в США на данный момент не рассматривается», — отмечается в заявлении.

Как сообщают авторы материала, выступая в правительстве Примас заявила, что «рассматривается возможность» поездки Макрона в Вашингтон вместе с его украинским коллегой и британским премьер-министром.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским для совместного обсуждения конфликта на Украине с президентом США Дональдом Трампом. Газета также отметила, что в настоящий момент власти Великобритании предпринимают усилия по возобновлению военной помощи Киеву со стороны США.