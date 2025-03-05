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17:10, 5 марта 2025Мир

В Елисейском дворце высказались о совместном визите Макрона и Зеленского в США

BFMTV: Елисейский дворец опроверг совместный визит Макрона и Зеленского в США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Henri Szwarc / Globallookpress.com

Совместный визит президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского на данный момент не рассматривается. Об этом сообщают представители Елисейского дворца, передает BFMTV.

«Вопреки заявлению представителя кабмина Франции Софи Прима, новая поездка президента Макрона в США на данный момент не рассматривается», — отмечается в заявлении.

Как сообщают авторы материала, выступая в правительстве Примас заявила, что «рассматривается возможность» поездки Макрона в Вашингтон вместе с его украинским коллегой и британским премьер-министром.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским для совместного обсуждения конфликта на Украине с президентом США Дональдом Трампом. Газета также отметила, что в настоящий момент власти Великобритании предпринимают усилия по возобновлению военной помощи Киеву со стороны США.

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