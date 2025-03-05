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21:16, 5 марта 2025Мир

В ЕС приготовились платить за оружие «пока Трамп не умрет»

Politico: В ЕС приготовились платить за оружие «пока Трамп не умрет»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ЕС понимают, что архитектура безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны и зависит от американской поддержки, может в любой момент рухнуть после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом , сообщает Politico.

На ближайшем саммите Евросоюза одной из тем станет увеличение военных расходов и укрепление национальных армий. «Траты на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы отключили солнце, и теперь нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — рассказал изданию европейский дипломат.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран — участниц ЕС, чтобы производить оружие для Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.

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