В Кишиневе ответили Макрону на заявление об угрозе Молдавии со стороны России

Речан: Кишинев не видит, как Россия может достать Молдову военным путем

В Кишиневе опровергли угрозу Молдавии со стороны России. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Дорин Речан, передает ТАСС.

«На данном этапе мы не видим, как Россия может достать Молдову военным путем. Молдова находится за столом этих дискуссий. Вы заметили, что президент [Молдавии Майя] Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы были в безопасной позиции», — объяснил Речан.

1 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Россия «направится в Молдавию и, возможно, в Румынию». По его словам, это произойдет, если США прекратят оказывать помощь Украине.

Ранее в МИД России отреагировали на заявление главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о якобы существующей возможности использования Россией неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что высказывания Лекорню отвратительны и граничат с расизмом.