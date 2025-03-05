Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 5 марта 2025Бывший СССР

В Кишиневе ответили Макрону на заявление об угрозе Молдавии со стороны России

Речан: Кишинев не видит, как Россия может достать Молдову военным путем
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

В Кишиневе опровергли угрозу Молдавии со стороны России. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Дорин Речан, передает ТАСС.

«На данном этапе мы не видим, как Россия может достать Молдову военным путем. Молдова находится за столом этих дискуссий. Вы заметили, что президент [Молдавии Майя] Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы были в безопасной позиции», — объяснил Речан.

1 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Россия «направится в Молдавию и, возможно, в Румынию». По его словам, это произойдет, если США прекратят оказывать помощь Украине.

Ранее в МИД России отреагировали на заявление главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о якобы существующей возможности использования Россией неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что высказывания Лекорню отвратительны и граничат с расизмом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американские чиновники провели тайные переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Что они обсудили?

      Захарова обратила внимание на подтирание зарубежными политиками фотографий с Зеленским

      Подозреваемого в избиении волонтера СВО из-за буквы Z на авто задержали

      На Украине не выплатили «национальный кешбэк»

      Беременная Ида Галич в облегающем наряде станцевала перед камерой

      Теннисистка Соболенко назвала любимый способ расслабиться

      Одна страна ЕС захотела отправить свои войска на Украину

      В российском регионе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога

      В Чехии раскрыли причину прекращения поставок российской нефти

      Украина и США обсудили дату и место переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше