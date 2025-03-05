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15:25, 5 марта 2025Мир

В МИД рассказали о развязках по итогам встреч России и США

Захарова: Наметились определенные развязки по итогам встреч России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Наметились определенные развязки по итогам встреч России и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Уже есть какие-то развязки, при этом сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, конкретных переговоров по Украине еще нет. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры с Москвой.

Ранее Захарова заявила, что лидеры европейских государств теряют почву под ногами из-за возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Она отметила, что европейские политики находятся «в абсолютной прострации».

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