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10:12, 5 марта 2025Мир

Захарова рассказала о потере европейскими политиками почвы под ногами

Захарова: Лидеры Европы теряют почву под ногами из-за возвращения Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Лидеры государств Европы теряют почву под ногами из-за возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти или сказать, что они были неправы?» — задала вопрос пресс-секретарь МИД.

Захарова рассказала о пребывании европейских политиков «в абсолютной прострации». Она указала, что политика глав стран Европейского союза (ЕС) основывалась на утвержденных в США принципах либерализма. По мнению дипломата, в Европе должен найтись кто-то, кто укажет лидерам ЕС на ранее совершенные ими ошибки.

Ранее Захарова рассказала об ухудшающихся делах Европы. Дипломат также пошутила, что в конечном счете количество пакетов санкций должно в будущем соответствовать числу стран, входящих в Евросоюз.

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