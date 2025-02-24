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17:19, 24 февраля 2025Мир

Захарова рассказала об ухудшающихся делах Европы

Захарова: Пакетов санкций против России все больше, а дела у Европы все хуже
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пакетов антироссийских санкций со стороны Европейского союза (ЕС) становится все больше, а дела у самого Брюсселя становятся все хуже. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram прокомментировала решение принять очередные экономические ограничения против РФ.

«Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже», — отметила дипломат.

Захарова также пошутила, что в конечном счете количество пакетов санкций должно в будущем соответствовать числу стран, входящих в объединение. На данный момент времени государств 27.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратилась к США, призвав «не выбрасывать из окна то, что до сих пор хорошо работало». Политик также указала на то, что последние заявления американской администрации «заставляют Европу беспокоиться».

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