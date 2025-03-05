В России дали совет Зеленскому по поводу писем Трампу

Политолог Марков призвал Зеленского не писать писем президенту США Трампу

Российский политолог Сергей Марков призвал президента Украины Владимира Зеленского не писать писем американскому лидеру Дональду Трампу. Такой совет он дал политику в Telegram-канале.

Марков выступил по поводу решения Москвы поддержать желание Зеленского начать вести мирные переговоры с Россией. Однако специалист обратил внимание на то, что у украинского лидера могут возникнуть трудности с этим.

«Зеленский сам принял закон, запрещающий всем вести переговоры с Россией о мире. Надо закон отменять. И не просто Трампу письма писать», — отметил российский политолог в своем посте.

До этого стало известно, что Трамп смягчил свое отношение к Зеленскому, получив от него письмо. В этом послании украинский президент поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева.

Помимо этого Зеленский письменно обещал «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира».

28 февраля лидеры обеих стран встретились для начала переговоров в Овальном кабинете. Разговор между Трампом и Зеленским быстро скатился в перепалку. Американский президент высказал коллеге множество претензий, а также накричал на него, обвинив в игре с жизнями миллионов людей.