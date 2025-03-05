Сенатор Шендерюк-Жидков: Проукраинский фронт без поддержки США рассыпется

Сенатор РФ от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил РИА Новости, что проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться быстрее, чем кажется.

«Если публично люди, которые поставили все на команду [Владимира] Зеленского, будут еще долго выражать ему свою поддержку, то вся европейская военная бюрократия, выстроенная десятилетиями вокруг США, будет ориентироваться на сигналы из-за океана», — отметил Шендерюк-Жидков.

По его мнению, единый проукраинский фронт в действительности может рассыпаться быстрее, чем «оборона Кабула». Сенатор добавил, что, если Вашингтон прекратит поддержку Украины, то и европейскому вооружению там тоже нечего делать.

Ранее военнослужащие армии Украины сообщили о потери мотивации и шоке после остановки предоставления военной помощи от США. «Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — сообщил один из украинских военных.