Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:42, 5 марта 2025Россия

В Совфеде раскрыли судьбу проукраинского фронта без поддержки США

Сенатор Шендерюк-Жидков: Проукраинский фронт без поддержки США рассыпется
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Мурад Багандов

Сенатор РФ от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил РИА Новости, что проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться быстрее, чем кажется.

«Если публично люди, которые поставили все на команду [Владимира] Зеленского, будут еще долго выражать ему свою поддержку, то вся европейская военная бюрократия, выстроенная десятилетиями вокруг США, будет ориентироваться на сигналы из-за океана», — отметил Шендерюк-Жидков.

По его мнению, единый проукраинский фронт в действительности может рассыпаться быстрее, чем «оборона Кабула». Сенатор добавил, что, если Вашингтон прекратит поддержку Украины, то и европейскому вооружению там тоже нечего делать.

Ранее военнослужащие армии Украины сообщили о потери мотивации и шоке после остановки предоставления военной помощи от США. «Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — сообщил один из украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Отказ США передавать разведданные Украине озадачил Орбана

      В Белом доме назвали цель приостановки военной помощи Киеву

      На Западе заявили о страхе перед Путиным

      Стало известно о решении Путина отложить удары по украинской энергетике зимой 2023 года

      Мошенники выманили у российского экономиста более десяти миллионов рублей

      В Волчанске ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию

      На Украине выразили опасения из-за заканчивающихся ракет для Patriot

      Россиянина мобилизовали служить в ВСУ

      В Совфеде раскрыли судьбу проукраинского фронта без поддержки США

      Стармер и Макрон уговаривали Зеленского вернуться в Белый дом после ссоры с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше