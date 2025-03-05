В США назвали сроки поражения ВСУ

Bloomberg: Без помощи США ВСУ ждет поражение через несколько месяцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет поражение в течение нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если [президент США Дональд] Трамп навсегда прекратит помощь Украине, не сделав достаточно дипломатических шагов для остановки боевых действий, Киев столкнется с возможностью поражения. Их танки, ракетные установки и средства противовоздушной обороны (ПВО), поставленные Вашингтоном, исчерпают боеприпасы за несколько месяцев», — передает агентство.

Также отмечается, что приостановка американской военной помощи «позволит Российской армии добиться большего территориального прироста», поскольку ВСУ «все больше ослабевают».

Ранее стало известно, что Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи Украине после слов украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам. При этом глава Белого дома сказал, что ценит послание президента Украины, в котором он заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров как можно скорее для установления мира.