Трамп не отменил решение о военной помощи Украине после слов Зеленского о переговорах

NYT: Трамп не отменил решение о военной помощи Украине после слов Зеленского

Президент США Дональд Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи Украине после слов Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«На следующий день после того, как Трамп временно приостановил поставку военной помощи США Украине, он дал понять о готовности перезагрузить отношения. Президент сказал, что ценит послание президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сказал, что его страна "готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир"», — отмечается в материале издания.

При этом после слов Трампа о готовности к переговорам украинской стороны не последовало каких-либо заявлений о возобновлении военной помощи Киеву и начале новых поставок.

Ранее в ходе обращения к Конгрессу Трамп заявил о «мощных сигналах от России» о готовности к мирным переговорам по Украине. По его словам, одновременно с переговорами с Киевом Вашингтон провел серьезные дискуссии с Москвой и сейчас существует шанс окончить конфликт.