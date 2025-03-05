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15:34, 5 марта 2025Мир

В США высказались о будущем ДНР и ЛНР

Экономист Сакс: У США есть более важные дела, чем будущее ДНР и ЛНР
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

У властей США есть еще много других важных дел, чем определение будущего Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс в интервью телеведущему Пирсу Моргану, опубликованное на его YouTube-канале.

«У Соединенных Штатов есть более важные дела на планете, чем будущее, в котором ЛНР и ДНР будут играть центральную роль в чьей-то политике», — отметил он.

По мнению Сакса, урегулирование украинского конфликта необходимо согласовать в Совете Безопасности ООН, а его постоянные члены «должны выступить гарантами мирного соглашения».

28 февраля президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США хотят «поскорее» урегулировать конфликт на Украине, чтобы заняться «другими делами».

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