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20:06, 28 февраля 2025Мир

Трамп принял решение по поставкам оружия Украине

Трамп понадеялся на то, что поставки оружия Украине будут небольшими
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что поставки вооружений Украине будут небольшие. Об этом сообщает Reuters.

«Да, США отправят еще оружие (...). В целом, ответ на ваш вопрос — да, но мы надеемся, что много посылать не придется, потому что я рассчитываю на то, что все быстро закончится», — отметил глава государства.

По словам Трампа, США хотят «поскорее» урегулировать конфликт на Украине, чтобы заняться «другими делами».

26 февраля Трамп сообщил, что сейчас Вашингтон не оказывает Киеву никакой помощи. Он также отметил, что без поставок американского оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) крайне быстро потерпели бы поражение.

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