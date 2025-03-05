Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:39, 5 марта 2025Наука и техника

В США запустят спутник для наблюдений со сверхнизкой орбиты

Компания Albedo запустит Clarity-1 для наблюдений со сверхнизкой орбиты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Компания Albedo запустит спутник Clarity-1, предназначенный для наблюдения за наземными объектами со сверхнизкой орбиты. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Космический аппарат планируется запустить в рамках миссии Transporter-13 на ракете SpaceX Falcon 9, которая должна стартовать с Базы Ванденберг в Калифорнии на следующей неделе. Спутник будет выведен на орбиту высотой 500-600 километров, которая затем будет снижена до 274 километров.

Clarity-1 планируется использовать для различных целей, в частности мониторинга трубопроводов или обслуживания солнечных электростанций.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

530-килограммовый космический аппарат размером с телефонную будку рассчитан на срок службы около пяти лет. В планы Albedo входит запуск группировки из около 24 таких спутников. На ее создание компания недавно получила грант Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В январе SpaceX на ракете Falcon 9 с базы Ванденберг в рамках миссии Transporter-12 запустила более 130 космических аппаратов, в частности, первый спутник турецкой компании Baykar, известной своими беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не потерпит присутствия сил НАТО на Украине». В ударе «Искандером» по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

      Apple перестала продавать определенный вид гаджетов

      Shaman не смог добиться права на товарный знак «Я русский»

      Пожилая пассажирка самолета вызвала гнев пользователей сети из-за одного грубого поступка

      Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского

      Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова на афтепати «Оскара»

      В США запустят спутник для наблюдений со сверхнизкой орбиты

      В ЦРУ подтвердили приостановку передачи разведданных Украине

      Врач предостерегла россиян от поисков своих симптомов в интернете

      В США высказались о будущем ДНР и ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше