В США заявили о вращающемся в гробу из-за Трампа Рейгане

Сенатор Слоткин: Рейган вертится в гробу из-за внешней политики Трампа

Экс-президент США Рональд Рейган «вертится в гробу» из-за внешней политики американского лидера Дональда Трампа и его подхода к отношению ряда держав. Об этом заявила сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин в эфире телеканала NBC News.

«После спектакля, который произошел в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, должно быть, вертится в гробу», — сказала политик.

В частности, Слоткин обвинила Трампа, что он «украл» концепцию Рейгана «мир через силу», однако в действительности этому принципу не следует. По ее словам, если бы действующий глава государства руководил страной в период холодной войны, то Соединенные Штаты проиграли бы Советскому Союзу.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи Украине после слов Владимира Зеленского о готовности к переговорам. При этом журнал Politico уточнял, что слова американского лидера напугали иностранных чиновников.