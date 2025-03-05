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14:58, 5 марта 2025Мир

Выступление Трампа в Конгрессе напугало иностранных чиновников

Politico: Выступление Трампа напугало многих иностранных чиновников
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Reuters

Выступление в Конгрессе президента США Дональда Трампа напугало многих иностранных чиновников, так как он повторил свои заявления о торговых войнах и готовности к территориальному расширению. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Такие утверждения были шокирующими и неприемлемыми, США все больше выглядят ненадежным партнером и не заслуживают доверия», — приводит издание слова одного латиноамериканского дипломата.

В частности, особую обеспокоенность в обращении Трампа вызвали его слова о планах Соединенных Штатов присоединить Гренландию и Панаму. В связи с этим ряд иностранных гостей заявили, что «готовятся к ужасающим сценариям на всех фронтах».

Ранее газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи Украине после слов президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам. В частности, после этого не последовало каких-либо заявлений о возобновлении военной помощи Киеву и начале новых поставок.

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