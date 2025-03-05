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15:38, 5 марта 2025Мир

В ЦРУ подтвердили приостановку передачи разведданных Украине

Директор ЦРУ Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил сообщения о том, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в своем аккаунте социальной сети Х.

«Директор ЦРУ Рэтклифф подтвердил это и сослался на то, что произошла пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за поддержание мира во всем мире», — отметила она.

Ранее издание Daily Mail заявило, что США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной.

Кроме того, газета The Finiancial Times со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы США перестали давать разведывательные данные Украине, но передают информацию о ходе конфликта своим союзникам. Также стало известно, что Вашингтон полностью заморозил контакты с Киевом по линии разведывательных ведомств.

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