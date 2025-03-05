В зоогостинице Подмосковья произошла вспышка смертельного заболевания

В зоогостинице в Балашихе произошла вспышка парвовирусного энтерита

В зоогостинице Erin Dog Camp в Балашихе произошла вспышка смертельного заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

У собак и кошек, которых хозяева оставляли на проживание, диагностировали парвовирусный энтерит. Среди симптомов обнаружили тошноту, рвоту, озноб, температуру и потерю аппетита.

При этом, отметили владельцы животных, хозяева зоогостиницы умолчали о заболевании, а также кололи питомцам неизвестные сильнодействующие препараты. Нескольких зверей спасти не удалось.

Помимо того, стало известно о жестоком обращении с животными в гостинице: их содержали в маленьких вольерах, из-за чего звери получали травмы. Несколько собак получили отравление из-за крысиного яда, разбросанного рядом с клетками.

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