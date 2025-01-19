В Подмосковье несколько человек пожаловались на работающего в квартире ветеринара

В Красногорске жители пожаловались на работающего в квартире ветеринара

В Красногорске местные жители пожаловались на работающего в квартире ветеринара Ксению с купленным дипломом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Клиника «Тотем» располагается на 27-м этаже дома в апартаментах. Отмечается, что операции проводились на кухонном столе и без необходимого оборудования.

Некоторые граждане жаловались на то, что ветеринар подделывает результаты анализов. Хозяева одной собаки рассказали, что животному удалили селезенку, хотя ситуация этого не требовала.

После некоторых операций, утверждают пострадавшие, животных спасти не удавалось. При этом Ксения в ответ назвала все жалобы клеветой.

Ранее стало известно, что россияне собрали около полумиллиона рублей на протезы для кота, отморозившего лапы. На освоение искусственных лап коту потребовалось всего несколько дней.