Россияне собрали полмиллиона рублей на протезы для уличного кота

Россияне собрали около полумиллиона рублей на протезы для кота, отморозившего лапы. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).
Бездомного Арни подобрали на улице в 30-градусный мороз в Ижевске. Ветеринары сумели спасти животное, но ему пришлось ампутировать все конечности. Неравнодушные люди организовали сбор средств, в результате удалось выручить 136 тысяч рублей на изготовление протезов и 300 тысяч рублей на две операции.
На освоение искусственных лап коту потребовалось всего несколько дней. По утверждению ветеринаров, в мире за все время было проведено всего четыре операции по замене всех конечностей, из которых три — в России. Среди них уличный кот по кличке Бискотти, в 2021 году он также лишился лап из-за обморожения.