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06:49, 7 декабря 2024Из жизни

Россияне собрали полмиллиона рублей на протезы для уличного кота

«КП»: россияне собрали полмиллиона рублей на протезы для отморозившего лапы кота
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне собрали около полумиллиона рублей на протезы для кота, отморозившего лапы. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

Бездомного Арни подобрали на улице в 30-градусный мороз в Ижевске. Ветеринары сумели спасти животное, но ему пришлось ампутировать все конечности. Неравнодушные люди организовали сбор средств, в результате удалось выручить 136 тысяч рублей на изготовление протезов и 300 тысяч рублей на две операции.

На освоение искусственных лап коту потребовалось всего несколько дней. По утверждению ветеринаров, в мире за все время было проведено всего четыре операции по замене всех конечностей, из которых три — в России. Среди них уличный кот по кличке Бискотти, в 2021 году он также лишился лап из-за обморожения.

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