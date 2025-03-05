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07:01, 5 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность отказа Зеленского от власти оценили

Политолог Марков: Зеленский может отказаться от власти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
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Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от власти, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он не исключил, что к этому Зеленского призывают и европейские коллеги.

«Такой сценарий возможен. Во-первых, Зеленский очевидно устал: в течение уже трех лет он находится в состоянии колоссального стресса. Также очевидно, что сейчас его карьера находится на спуске: приходится сталкиваться с огромными трудностями, популярность упала, а президент США открыто выступает против него. Несмотря на то, что лидеры европейских стран поддерживают Зеленского, не исключено, что в частных разговорах они тоже советуют ему уйти», — предположил политолог.

Судьба украинского президента после ухода с поста, как считает Марков, не обязательно должна быть трагичной. Так, к примеру, он может попросить о гарантиях безопасности и неприкосновенности.

«Ему есть на что жить. С другой стороны, он может оказаться объектом мести со стороны самих украинцев — это если он просто уйдет, но останется на территории Украины. Но он может уйти и с какими-то договоренностями. гарантиями безопасности. Например, в части того, что касается расследования судьбы денег, переданных в рамках помощи Украине. Так что для Зеленского все может сложиться достаточно выгодно», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил Зеленскому сбежать из страны. Это, по мнению бизнесмена, позволит обеспечить мирный переход Украины к демократии.

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