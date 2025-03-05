Врач предостерегла россиян от поисков своих симптомов в интернете

Невролог Соколова: Самодиагностика приводит к неправильному лечению

Вводить свои симптомы в поисковые запросы, чтобы определить причину недомогания не стоит, рассказала невролог Ольга Соколова. От поисков своих симптомов в интернете она предостерегла в беседе с Ufatime.ru.

Соколова напомнила, что большинство медицинских сайтов созданы для рекламы клиник или препаратов, а не для объективной информации. «Вы когда-нибудь начинали искать в интернете причину небольшой головной боли, а через 10 минут уже были уверены, что у вас смертельная болезнь?» — задалась вопросом она.

По мнению невролога, подобные самостоятельные исследования приводят к панике и тревожности, которые могут усилить симптомы. Самодиагностика приводит к неправильному лечению, из-за чего можно пропустить реальную проблему, списав ее на несуществующие заболевания, предупредила Соколова. Она порекомендовала при недомогании обращаться к специалисту, а при желании самостоятельно изучить особенности здоровья человека — читать научные источники, а не форумы и рекламные сайты.

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