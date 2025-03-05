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19:28, 5 марта 2025Забота о себе

Врач призвал перестать игнорировать три кажущихся безобидными симптома

Терапевт Ахмед призвал не игнорировать хроническую усталость
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британский терапевт Дра Ахмед назвал три кажущихся на первый взгляд безобидными симптома, которые на самом деле говорят о проблемах со здоровьем. Его слова приводит издание HuffPost.

Прежде всего врач призвал перестать игнорировать беспричинную хроническую усталость. По его словам, если человек внезапно и без видимых оснований не может нормально функционировать, это повод забить тревогу и пройти обследование, поскольку множество заболеваний могут сопровождаться подобным симптомом.

Еще один совет Ахмеда — не оставлять без внимания боль в спине. Он отметил, что эта проблема может быть вызвана многими причинами, большинство из которых безобидны, но, если болезненные ощущения не проходят дольше шести недель, лучше обратиться к врачу и установить причину этого состояния.

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Наконец, терапевт посоветовал проверить здоровье при внезапном появлении темных пятен в поле зрения, нечеткости зрения и возникновении так называемых мушек в глазах, количество которых сильно увеличивается, когда человек смотрит на яркий свет. Длительное игнорирование этой проблемы может указывать на ряд патологий, некоторые из которых могут привести к потере зрения, предупредил он.

Ранее Ахмед назвал простой способ обнаружить проблемы с легкими и сердцем. Для этого он посоветовал провести простой тест с пальцами.

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