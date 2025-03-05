Врач призвал перестать игнорировать три кажущихся безобидными симптома

Терапевт Ахмед призвал не игнорировать хроническую усталость

Британский терапевт Дра Ахмед назвал три кажущихся на первый взгляд безобидными симптома, которые на самом деле говорят о проблемах со здоровьем. Его слова приводит издание HuffPost.

Прежде всего врач призвал перестать игнорировать беспричинную хроническую усталость. По его словам, если человек внезапно и без видимых оснований не может нормально функционировать, это повод забить тревогу и пройти обследование, поскольку множество заболеваний могут сопровождаться подобным симптомом.

Еще один совет Ахмеда — не оставлять без внимания боль в спине. Он отметил, что эта проблема может быть вызвана многими причинами, большинство из которых безобидны, но, если болезненные ощущения не проходят дольше шести недель, лучше обратиться к врачу и установить причину этого состояния.

Наконец, терапевт посоветовал проверить здоровье при внезапном появлении темных пятен в поле зрения, нечеткости зрения и возникновении так называемых мушек в глазах, количество которых сильно увеличивается, когда человек смотрит на яркий свет. Длительное игнорирование этой проблемы может указывать на ряд патологий, некоторые из которых могут привести к потере зрения, предупредил он.

Ранее Ахмед назвал простой способ обнаружить проблемы с легкими и сердцем. Для этого он посоветовал провести простой тест с пальцами.