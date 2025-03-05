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19:52, 5 марта 2025Бывший СССР

ВСУ перестали получать координаты для ударов

WP: ВСУ не получали координаты для ударов около месяца
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), запускающие ракеты из американских дальнобойных систем залпового огня HIMARS, не получали данных с координатами для ударов около месяца. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на украинского военного.

«На протяжении примерно прошедшего месяца по меньшей мере одна из украинских групп, отвечающих за запуск ракет из американских систем, не получала координаты для ударов на дальность более 40 миль (около 64 километров — прим. «Ленты.ру») за линией соприкосновения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что координаты позволяли поражать цели в том числе в регионах России, а также выводили из строя российские системы противовоздушной обороны. Однако внезапное прекращение доступа к информации станет явным преимуществом Москвы, признал украинский военный.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил сообщения о том, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. Кроме того, газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американские спецслужбы перестали давать разведывательные данные Киеву, но передают информацию о ходе конфликта своим союзникам.

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