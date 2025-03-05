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20:30, 5 марта 2025Россия

Вузам в обстреливаемом российском регионе порекомендовали перейти на очный формат обучения

Вузам Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Высшим учебным заведениям в обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Приняли решение рекомендовать вузам перейти на очное образование с соблюдением всех мер необходимых предосторожности и обеспечения безопасности при обучении в очном формате наших студентов», — сказал чиновник.

Решение, продолжил глава области, направят учредителям, а также Министерству образования и науки России.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России (ВС) сделают все, чтобы жизнь школьников из Курской, Белгородской и Брянской областей стала нормальной и вошла в привычное русло.

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