Вузам в обстреливаемом российском регионе порекомендовали перейти на очный формат обучения

Вузам Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения

Высшим учебным заведениям в обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Приняли решение рекомендовать вузам перейти на очное образование с соблюдением всех мер необходимых предосторожности и обеспечения безопасности при обучении в очном формате наших студентов», — сказал чиновник.

Решение, продолжил глава области, направят учредителям, а также Министерству образования и науки России.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России (ВС) сделают все, чтобы жизнь школьников из Курской, Белгородской и Брянской областей стала нормальной и вошла в привычное русло.