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10:17, 2 сентября 2024Россия

Путин сделал заявление о нормализации жизни школьников из российского приграничья

Путин: ВС РФ сделают все, чтобы жизнь школьников из-под Курска стала нормальной

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Вооруженные силы России (ВС) сделают все, чтобы жизнь школьников из российского приграничья стала нормальной и вошла в привычное русло. Такое заявление о нормализации жизни учащихся сделал президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, ВС России обеспечат безопасность детей из Курской, Белгородской и Брянской областей. «Уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений», — заявил российский лидер.

После атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область

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