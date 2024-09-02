Путин сделал заявление о нормализации жизни школьников из российского приграничья

Путин: ВС РФ сделают все, чтобы жизнь школьников из-под Курска стала нормальной

Вооруженные силы России (ВС) сделают все, чтобы жизнь школьников из российского приграничья стала нормальной и вошла в привычное русло. Такое заявление о нормализации жизни учащихся сделал президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, ВС России обеспечат безопасность детей из Курской, Белгородской и Брянской областей. «Уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений», — заявил российский лидер.

После атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область