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21:05, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Выигравший миллионы рублей герой реалити-шоу растратил их на наркотики и остался без денег

Герой шоу Big Brother Мичи за два года растратил выигранные 500 тысяч долларов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Freepik

Победитель американского реалити-шоу Big Brother Джексон Мичи рассказал, что за два года растратил выигранные им на проекте 500 тысяч долларов (44 миллиона рублей по текущему курсу) и остался без денег. Об этом пишет TV Insider.

Мичи признался, что перед приходом на шоу он был зависим от наркотиков, а после победы на проекте снова начал принимать запрещенные вещества, а также заводил беспорядочные связи. «Когда я в итоге победил на проекте, у меня не было наставника, руководителя или финансового консультанта, и я снова оказался в Лос-Анджелесе, выброшенный в мир с той же самой проблемой, от которой я так и не избавился», — пояснил герой Big Brother.

По словам победителя реалити-шоу, потратив все деньги, он решил вернуться в родной город к родителям. «У меня не было машины. Не было работы. Не было плана. Я вернулся в тот город и то место, откуда я в свое время убежал, без каких-либо представлений о том, что меня ждет дальше», — добавил Мичи.

Отмечается, что сейчас герой телепроекта работает в компании, предоставляющей услуги кровельных работ. Он женат и воспитывает годовалого ребенка.

Ранее сообщалось, что бывшую участницу реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» (The Real Housewives of Potomac) Карен Хьюгер приговорили к году тюрьмы. Суд признал ее виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

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