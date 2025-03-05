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15:14, 5 марта 2025Бывший СССР

Захарова заявила об отсутствии конкретных переговоров по Украине на данный момент

Захарова: Конкретных переговоров по Украине еще нет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конкретных переговоров по Украине еще нет. Ее слова передает ТАСС.

«По ситуации на Украине переговоров еще нет. Есть желание, озвученное Белым домом, прекратить то, что до них, по их же собственным признаниям, именно администрация США при [экс-президенте США Джо] Байдене и начала», — рассказала Захарова.

Она добавила, что одним из факторов является то, что президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году законодательно запретил переговоры с Россией.

Ранее Захарова с удивлением отметила неосведомленность главы МИД Израиля о героизации Степана Бандеры на Украине. Она также риторически задала вопрос о том, чем занималось все эти годы посольство Израиля как в Киеве, так и в Москве.

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