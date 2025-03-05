Владеющая Zara компания зарегистрирует новые товарные знаки в России

Владеющая Zara компания Inditex зарегистрирует новые товарные знаки в России

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershkа, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, зарегистрирует новые товарные знаки в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на данные Роспатента.

Уточняется, что среди них — Trafaluc, представляющий коллекцию стритстайла Zara, а также Sicko19, в котором предложат к покупке коллекцию одежды Pull&Bear, уже не выпускающуюся в других странах. Помимо этого, в список войдут марки Uterqüe и Often.

Известно, что последний бренд создает дорогую мужскую одежду. Отмечается, что марку Often уже закрывали, поскольку проект оказался неудачным.

В феврале в СТЦ прокомментировали переговоры о возвращении в Россию зарубежных брендов одежды. Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин отметил, что пока переговоры неофициальные.