Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:29, 5 марта 2025Ценности

Владеющая Zara компания зарегистрирует новые товарные знаки в России

Владеющая Zara компания Inditex зарегистрирует новые товарные знаки в России
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershkа, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, зарегистрирует новые товарные знаки в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на данные Роспатента.

Уточняется, что среди них — Trafaluc, представляющий коллекцию стритстайла Zara, а также Sicko19, в котором предложат к покупке коллекцию одежды Pull&Bear, уже не выпускающуюся в других странах. Помимо этого, в список войдут марки Uterqüe и Often.

Материалы по теме:
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно» Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно»Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
30 сентября 2022

Известно, что последний бренд создает дорогую мужскую одежду. Отмечается, что марку Often уже закрывали, поскольку проект оказался неудачным.

В феврале в СТЦ прокомментировали переговоры о возвращении в Россию зарубежных брендов одежды. Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин отметил, что пока переговоры неофициальные.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      На Украине ради создания резервов ВСУ начнут ставить на воинский учет с 14 лет

      Госдума одобрила новые условия перехода в 10 класс для части школьников России

      Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

      Германия собралась помешать запуску «Северного потока-2»

      В Харькове прогремел взрыв

      Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

      В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

      Военный эксперт оценил запрет на предоставление Украине разведданных США

      Глава российского МВД отчитался о росте числа экстремистских преступлений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше