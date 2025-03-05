Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:55, 5 марта 2025Из жизни

Женатого преподавателя уволили из университета после презентации о романе с аспиранткой

В Китае бойфренд опубликовал презентацию о романе возлюбленной и преподавателя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: John_T / Shutterstock / Fotodom

Молодой мужчина из Китая решил отомстить девушке и опубликовал в соцсетях слайд-шоу о ее интрижке с научным руководителем. Об этом пишет South China Morning Post.

25 февраля Нанкинский педагогический университет объявил, что после предварительного расследования было принято решение уволить 46-летнего преподавателя по фамилии Сун. Причиной стало его аморальное поведение: он завел роман с аспиранткой, хотя и был женат. Сун был заместителем декана экологического факультета.

К служебному расследованию администрацию подтолкнула 14-страничная презентация, которую опубликовал бывший бойфренд студентки по фамилии Ван. В документе излагалась история отношений Сун с его аспиранткой. Среди прочего, там были скриншоты их переписки, в которой девушка ласково называла любовника «Хрюшкой». Преподаватель советовал ей выйти замуж за молодого человека, она же писала, что любит только его.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Хотя Сун неоднократно призывал Ван удалять их переписку, девушка чистила чат нерегулярно. Кончилось тем, что бойфренд раскрыл измену. Он начал подозревать неладное, когда Ван охладела к нему. Однажды она отказала ему в свидании, сказав, что устала, хотя на самом деле в это время занималась сексом с Суном в гостиничном номере.

В конце презентации бывший бойфренд написал: «Надеюсь, все люди, прочитавшие приведенные выше разговоры, почувствуют отвращение».

Ранее жительница Китая узнала о многочисленных изменах партнера, сделала об этом презентацию на 58 страниц и выложила ее в интернет. Женщина узнала о неверности возлюбленного через девять месяцев после начала их романа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине рассказали о плане Б после отказа США предоставлять разведданные

      Вузам в обстреливаемом российском регионе порекомендовали перейти на очный формат обучения

      В мусорных мешках на обочине нашли останки расчлененной девочки

      Американские банки предложили инвесторам привязанные к рублю деривативы

      Врач оценил шансы сообщившего об отнявшихся ногах Александра Емельяненко на восстановление

      Мужчин предупредили о двух главных причинах простатита

      Постояльцы психоневрологического интерната вынесли мусор из квартиры бойца СВО

      В Абхазии заявили о поддержке России в сфере экономических отношений

      Россиянка раскрыла способ выходить из самолета после полета помолодевшей

      Второй БПЛА за час сбили над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше