24-летний певец Xolidayboy купил машину за 40 миллионов рублей

24-летний певец Xolidayboy купил спорткар Ferrari F8 за 40 миллионов рублей

Популярный певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) похвастался новой машиной за миллионы рублей. Пост появился в Instagram-аккаунте автосалона JetCar (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летний музыкант купил спорткар Ferrari F8 желтого цвета. Известно, что стоимость авто варьируется от 20 до 45 миллионов в зависимости от комплектации и года выпуска. На размещенных кадрах исполнитель впервые увидел новую машину. «Творите, создавайте, мечтайте», — говорит он в ролике.

В мае 2024 года Xolidayboy высказался об СВО после отмены концертов.

В апреле 2024 года Тимати также купил бронированный автомобиль. Рэпер приобрел машину марки Mercedes черного цвета. Согласно материалу, стоимость данного авто составляет около 60 миллионов рублей, однако может увеличиваться в зависимости от кастомизации владельцем.