МО РФ: Министр Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

Министр обороны Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, где ознакомился с проводимыми там ислледованиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны (МО) России.

«Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники», — рассказали в военном ведомстве.

По итогам визита министр провел совещание с руководством центра и профильных организаций. Глава Минобороны высоко оценил деятельность сотрудников института и выразил уверенность в скором обеспечении Минобороны новыми разработками.

В августе прошлого года ТАСС со ссылкой на директора ядерного центра в Сарове Валентина Костюкова сообщил, что одна из мощнейших в мире лазерных установок УФЛ-2М, которую часто называют «царь-лазером», выйдет на полную мощность к 2028-2029 году.