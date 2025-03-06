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19:06, 6 марта 2025Наука и техника

Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

МО РФ: Министр Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, где ознакомился с проводимыми там ислледованиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны (МО) России.

«Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники», — рассказали в военном ведомстве.

По итогам визита министр провел совещание с руководством центра и профильных организаций. Глава Минобороны высоко оценил деятельность сотрудников института и выразил уверенность в скором обеспечении Минобороны новыми разработками.

В августе прошлого года ТАСС со ссылкой на директора ядерного центра в Сарове Валентина Костюкова сообщил, что одна из мощнейших в мире лазерных установок УФЛ-2М, которую часто называют «царь-лазером», выйдет на полную мощность к 2028-2029 году.

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