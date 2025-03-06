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16:31, 6 марта 2025Ценности

Фанаты оценили кардинальную смену имиджа Егора Крида фразой «спасибо, что не лысый»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @egorkreed

Российский певец Егор Крид кардинально сменил имидж и удивил поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летний исполнитель запечатлел себя в зеркало и продемонстрировал новую стрижку. Так, музыкант предстал перед камерой с прикрывающими лоб темным кудрями. При этом он позировал перед камерой с обнаженным торсом и массивной серьгой в ухе. «Это я подписчикам свою прическу показываю, так что проходите мимо», — подписал артист пост, который набрал 226 тысяч лайков.

Фанаты оценили преображение кумира в комментариях следующими фразами: «Спасибо, что не лысый», «Ему снова 17», «Прежний красавчик вернулся», «Ты прекрасен!», «После этого требую отмену всех головных уборов».

В декабре прошлого года сообщалось, что Егор Крид обогатился на десятки миллионов рублей благодаря косметике.

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