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07:48, 6 марта 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия попытки удара ВСУ по региону России

Воронежский губернатор Гусев: Из-за атаки ВСУ повреждение получило одно строение
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Об этом, приводя подробности о ситуации, написал губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение», — сообщил глава региона.

Он уточнил, что беспилотник удалось обнаружить и подавить дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы. Опасности атаки беспилотников в регионе не объявлялась из-за оперативной обстановки, объяснил губернатор.

В ночь на 6 марта Воронежская область стала единственным регионом России, который пытались атаковать ВСУ. Вечером 5 марта сообщалось о попытках атак Украины в районе Черного моря и Белгородской области.

ЖЗЛ
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