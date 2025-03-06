Испуганные туристы начали прыгать в море с охваченного огнем катамарана и попали на видео

DM: Туристический катамаран с 92 людьми на борту загорелся в Колумбии

Катамаран с 92 людьми на борту, из которых 89 — туристы и 3 — члены экипажа, загорелся в Колумбии. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным источника, пожар произошел из-за короткого замыкания в одном из двигателей туристического судна Katamaran Tayrona, отчалившего от побережья Санта-Марты 3 марта. Испуганные путешественники начали прыгать через перила в море с охваченного огнем катамарана, чтобы эвакуироваться. На размещенных в сети кадрах видно, как густой черный дым поднимается в небо, а люди отчаянно уплывают от горящего судна.

«Они сказали нам сохранять спокойствие, но когда мы увидели дым и огонь, всех охватила паника, — рассказал один из пассажиров Katamaran Tayrona Карлос Гутьеррес. — Мы думали только о том, как спасти себя. Некоторые люди получили травмы, когда прыгали в воду или пытались доплыть до спасательных лодок».

Вскоре на место прибыли спасатели, которые вытащили всех туристов и членов экипажа из воды. Пострадавших доставили в Центр морской жизни в Санта-Марте. Там им провели медицинское обследование. О серьезных травмах не сообщалось. Специалисты проводят расследование причин пожара.

В октябре 2024 года туристический катер вспыхнул во время рейса в Таиланде и попал на видео. Один из двигателей вышел из строя и перегрелся, из-за чего на судне начался пожар.

