Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

The Phuket News: туристический катер вспыхнул на Пхукете и попал на видео

Туристический катер вспыхнул во время рейса на Пхукете, Таиланд, и попал на видео. Подробности случившегося сообщил портал The Phuket News.

Судно Flamingo Lady 2 перевозило туристов с острова Ко Рает на курорт Ко Нака Яй утром 3 октября. Сразу после высадки 22 человек в месте назначения катер отправился обратно.

По пути один из двигателей вышел из строя и перегрелся, из-за чего на судне начался пожар. В тот момент на борту были только 31-летний капитан и 23-летний механик. Они пытались потушить огонь, но это не помогло, и он охватил все судно.

В результате капитан катера получил травмы ноги и попал в больницу. О других пострадавших не сообщается. Местные власти проводят расследование причин пожара и оценку ущерба.

В сентябре дым и пламя вырвались из двигателя самолета авиакомпании Emirates перед взлетом. Сотрудникам аэропорта пришлось тушить возгорание водой.

