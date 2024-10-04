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11:12, 4 октября 2024Путешествия

Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

The Phuket News: туристический катер вспыхнул на Пхукете и попал на видео

Туристический катер вспыхнул во время рейса на Пхукете, Таиланд, и попал на видео. Подробности случившегося сообщил портал The Phuket News.

Судно Flamingo Lady 2 перевозило туристов с острова Ко Рает на курорт Ко Нака Яй утром 3 октября. Сразу после высадки 22 человек в месте назначения катер отправился обратно.

По пути один из двигателей вышел из строя и перегрелся, из-за чего на судне начался пожар. В тот момент на борту были только 31-летний капитан и 23-летний механик. Они пытались потушить огонь, но это не помогло, и он охватил все судно.

В результате капитан катера получил травмы ноги и попал в больницу. О других пострадавших не сообщается. Местные власти проводят расследование причин пожара и оценку ущерба.

В сентябре дым и пламя вырвались из двигателя самолета авиакомпании Emirates перед взлетом. Сотрудникам аэропорта пришлось тушить возгорание водой.

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      Мария Борисова
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