Дым и пламя вырвались из двигателя самолета перед взлетом и попали на видео

Times of India: дым и пламя вырвались из двигателя самолета Emirates в Индии

Рейс авиакомпании Emirates задержали после того, как дым и пламя вырвались из двигателя самолета прямо перед взлетом. Подробности сообщило издание Times of India.

Пассажирский Boeing 777 готовился к отправлению из Ченнай, Индия, в Дубай 24 сентября. Внезапно из двигателя воздушного судна пошел дым и стали вырываться языки пламени.

Нештатная ситуация попала на видео, на котором показано, что сотрудникам аэропорта пришлось тушить возгорание водой. По данным источника, в это время в терминале авиагавани находилось около 320 пассажиров. Отмечается, что самолет отправили на проверку.

26 сентября сразу три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения в полете над югом страны. Неизвестные передали сообщение на английском языке.