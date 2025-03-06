Кандидат в президенты Польши захотел договориться с Путиным

Кандидат в президенты Польши Менцен: С Путиным необходимо договориться

Европейским странам необходимо договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен, его слова передает портал Onet.

«Нам (Европе — прим. «Ленты.ру») нужно договориться и прийти к какому-то соглашению с президентом Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту», — отметил политик.

Кроме того, Ментцен прокомментировал перепалку в Белом доме. Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не смог сохранить хладнокровие» в ходе дискуссии с президентом США Дональдом Трампом и «позволил себе выйти из равновесия».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону никто не запрещает позвонить Путину и у него есть возможности это сделать. Дипломат напомнил, что российский лидер постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами на международной арене.